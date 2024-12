Marta Domachowska i Jerzy Janowicz od lat są parą. Połączyła ich wspólna pasja, czyli tenis. Przez wiele lat obydwoje unikali rozgłosu i stronili od mediów.

Od pewnego czasu to się jednak zmieniło. Od czasu do czasu dzielą się z fanami ważnymi informacjami ze swojego życia prywatnego.

Jerzy Janowicz zostanie ojcem po raz drugi

Jerzy Janowicz pokazywał w mediach społecznościowych tak ważne chwile jak chociażby narodziny pierwszego syna. Teraz tenisista był gościem programu "Halo, tu Polsat". Pochwalił się, że po raz drugi zostanie ojcem.

Jerzy Janowicz będzie miał syna czy córkę?

Pierwsze dziecko Janowicza to syn Filip. Tenisista pokazał go światu 1 stycznia 2019 roku.

Mój syn będzie miał siostrę - wyznał. Możemy grać już w miksta - żartował na antenie Polsatu dumny przyszły ojciec. Zdradził, że płeć drugiego dziecka poznali z żoną już jakiś czas temu. Przy okazji zdradził, że jego syn "niestety odbija piłkę".

Syn Jerzego Janowicza "odbija piłkę"

To oznacza, że zaraził się pasją do tenisa. To nie jest przyjemny sport, jeżeli chodzi o zawodowy wybór, biorąc pod uwagę np. kontuzje, z którymi ja się mierzyłem. Wiem, że to może niestety skończyć się tragicznie - stwierdził Jachowicz.