Pedro Pascal czyta Olgę Tokarczuk

Nagranie, na którym widać, jak Pedro Pascal czyta książkę Olgi Tokarczuk trafiło do sieci dzięki przyjaciółce aktorka, projektantce mody, Lauren Alexander. Widać na nim, jak gwiazdor spędza Boże Narodzenie na plaży, czytając książkę polskiej noblistki "Prowadź swój pług przez kości umarłych" w wersji anglojęzycznej, w tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones. - Pedro Pascal cieszący się świętami - czytamy w opisie filmiku.

Reklama

Wideo, a także screen z niego, obiegły media społecznościowe, wzbudzając ogromne zainteresowanie internautów. Wielu z nich przyznało, że zaciekawiła ich lektura, którą czytał Pascal i też chcą ją przeczytać. To już drugi raz, kiedy Pedro Pascal wzbudził ciekawość fanów książką Olgi Tokarczuk. Aktor, znany m.in. z hitowego serialu "The last of us", po raz pierwszy pokazał się z publikacją Tokarczuk w październiku tego roku.

Polska noblistka ulubienicą gwiazd

Książka Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych" stała się obiektem zainteresowania również innej międzynarodowej gwiazdy. Kilka tygodni temu w programie "The Late Show with Stephen Colbert" na antenie CBS, promowała ją Dua Lipa. - To fantastyczna książka - powiedziała piosenkarka. - Autorka jest zdobywczynią Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Myślę, że przeczytanie tej książki naprawdę pokazuje dlaczego - powiedziała. - Jest absolutnie zachwycająca - dodała. Dua Lipa pokazała publikację Tokarczuk również na swoim profilu na Instagramie.