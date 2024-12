Grzegorz Markowskiprzez lata był liderem zespołu Perfect. Znany był z takich hitów jak "Autobiografa" czy "Nie płacz Ewka". Kilka lat temu postanowił na dobre pożegnać się ze sceną i występami.

Grzegorz Markowski kilka lat temu zszedł ze sceny

Piosenkarz wyznał, że nie będzie w stanie już występować tak jak robił to do tej pory. Postanowił przeprosić za to swoich fanów.

Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś - napisał w oświadczeniu Markowski.

Jaki jest stan zdrowia Grzegorza Markowskiego?

Ostatni raz Grzegorz Markowski pojawił się na scenie w październiku 2023 r, podczas charytatywnego koncertu ku pamięci Jerzego Oliwy.

Fani martwili się o jego stan zdrowia. Jego córka Patrycja co jakiś czas informowała media o tym, jak czuje się jej ojciec. Kilka dni temu w programie "Onet na Święta" powiedziała, że jego stan zdrowia "gwałtownie się poprawił". Czy mogę od razu sprostować plotkę, że on nie jest chory? To się teraz zrobiło coś takiego, taka kula śniegowa. Mój tata, odkąd nie pracuje, świetnie się czuje. Stan zdrowia gwałtownie się poprawił - powiedziała Patrycja Markowska.

Niespodzianka od Grzegorza i Patrycji Markowskich

Teraz wspólnie z ojcem sprawiła fanom świąteczną niespodziankę. W swoich mediach społecznościowych zamieściła nagranie, na którym wspólnie śpiewają piosenkę "Dzień jeden w roku" z repertuaru Czerwonych Gitar. Wesołych świąt, kochani! Pozdrawiamy rodzinnie - napisała Patrycja pod nagraniem.

Fani oszaleli ze szczęścia. Ale cudownie usłyszeć Pana Grzegorza; Uwielbiam Was razem oglądać i słuchać, Patrycja i Pan Grzegorz Kocham; Uwielbiam was słuchać w duecie. Wesołych - pisali.