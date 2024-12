Tomasz Jakubiak zmaga się z rzadkim nowotworem. To rak dwunastnicy. Kucharz ma przerzuty do kości i napady silnego bólu. Nie może jeść. Teraz leczy się w klinice w Izraelu. Kuracja jest kosztowna. Jakubiak wyjaśnił, na co przeznaczone i jak wydawane są pieniądze, które zebrano na jego terapię.