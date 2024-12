Na jednym z bloków, w którym kiedyś mieszkała Anna Przybylska wraz z Jarosławem Bieniukiem, pojawił się nowy mural przedstawiający aktorkę. To dzieło sztuki, które powstało dzięki zaangażowaniu fanów, którzy w zaledwie kilka dni zebrali potrzebne fundusze. Autorką projektu jest Monika Kokocińska.

Jarosław Bieniuk podziękował za inicjatywę

Jarosław Bieniuk, były partner Anny Przybylskiej, był głęboko wzruszony tym gestem. W swoich słowach podziękowania podkreślił, że mural jest nie tylko piękną pamiątką, ale przede wszystkim hołdem dla osoby, która była dla niego i dla wielu innych ludzi źródłem światła i inspiracji.

"Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego wyjątkowego muralu, upamiętniającego Anię. To nie tylko piękna pamiątka , ale przede wszystkim hołd dla osoby, która była światłem w moim życiu i w sercach wielu innych ludzi. Dziękuję Monice Kokocińskiej za jej niezwykły talent i wrażliwość, za oddanie jej charakteru, energii i tego, co czyniło ją tak wyjątkową. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli ten projekt – słowem i czynem. Raz jeszcze – dziękuję." - napisał na Instagramie.