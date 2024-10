Anna Przybylska dała się poznać widzom z ról m.in. w serialu "Złotopolscy", czy filmie "Bilet na Księżyc". Prywatnie przez 13 lat była związana z Jarosławem Bieniukiem. Para stała się jedną z najpopularniejszych w polskim show-biznesie.

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk byli parą przez 13 lat

Aktorka wcześniej była związana z mężem Dominikiem Zygrą. Z Jarosławem Bieniukiem nie wzięła ślubu. Od razu między nimi zaiskrzyło. No bo co tu dużo mówić: ona ładna, on ładny, jakoś tak wizualnie do siebie pasowali. Ale żadnego "tematu" wówczas oczywiście nie było - czytamy w biografii "Ania".

Dziesięć lat temu Anna Przybylska zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Zmagała się z rakiem trzustki.

Jarosław Bieniuk zamieścił wzruszający wpis w 10. rocznicę śmierci aktorki

W rocznicę śmierci Jarosław Bieniuk zamieścił wzruszający wpis. Pokazał w nim wspólne zdjęcia ze zmarłą ukochaną.

Twój uśmiech nigdy nie zgaśnie w naszych sercach i naszej pamięci… - napisał pod nagraniem ze zdjęciami.

Internauci nie przeszli obok tego wpisu obojętnie.

Uroda, głos, uśmiech a przede wszystkim osobowość. To była wspaniała kobieta. 10 lat a jakby wczoraj... Wielki żal i smutek; 10 lat minęło… aż trudno uwierzyć… wspaniałe jest to, że pana życie pięknie się ułożyło i zawsze jest w nim miejsce na wspomnienie o Ani. To wzruszające i wspaniałe. Pięknie pokazuje pan, jak wygląda życie po stracie ukochanej osoby. Wydawałoby się, że ono kończy się wraz z odejściem tej osoby, a jednak ono trwa i może być piękne… - pisali internauci.