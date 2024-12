Karolina Gilon regularnie informuje swoich fanów o tym, jak przechodzi pierwszą w swoim życiu ciążę. Prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości" jest bardzo szczęśliwa, że niedługo zostanie mamą. Ona i jej partner wybrali już imię dla dziecka. Niedawno ogłosiła, że na świat przyjdzie chłopiec.

Reklama

Wymarzony syn

To chłopiec! Chłopiec, o którym marzyłam. Zawsze mówiłam, że jak będzie dziecko, to chciałabym mieć chłopca i jest! - powiedziała Karolina Gilon w "Halo tu Polsat". Wspomniała również o imieniu. Już wybrałam imię, ale dajcie chwilę. Wystarczy, że się wygadałam w sprawie płci - dodała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Baby shower u Karoliny Gilon

"Baby Shower 2024. The Son is comming, lepiej sobie nie mogłam tego wymarzyć. Totalnie w moim stylu. Babski wypad na miasto awwwwww dziękuję wszystkim za tą cudowną niespodziankę i za zebranie tak fantastycznego grona dziewczyny/chłopaki jesteście wspaniali !! Zabieram Was na moją kolejną przygodę jaką jest macierzyństwo w moim stylu uwielbiam Was za to szaleństwo, które wnosicie do mojego życia a Ty synku wiercący mi się w brzuchu bądź pewien, że będziesz miał wspaniałe ciocie i wujków Czekamy na Ciebie" - napisała Karolina Gilon w poście, do którego dołączyła kilka zdjęć z imprezy.