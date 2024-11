Sondaż popularności royalsów. Zaskakujące spadki

Sondaż popularności członków rodziny królewskiej jest regularnie przeprowadzany w Wielkiej Brytanii. Najnowszy pochodzi z Ipsos. W dniach 8-11 listopada pytano Brytyjczyków o poparcie dla royalsów. Poparcie dla monarchii zadeklarowało 50 proc. badanych, to spadek o 3 proc. w stosunku do września. Wyniki indywidualne jednoznacznie wskazują, że spadło poparcie dla większości z nich. Nieznaczny wzrost zanotował jedynie książę Harry. Status z poprzedniego badania, które było robione we wrześniu, utrzymał wyłącznie książę William.

Popularność członków rodziny królewskiej. Zmiana na pierwszym miejscu

Do tej pory pierwsze miejsce w rankingach popularności zwykle zajmowała księżna Kate.Tym razem pierwsze miejsce na podium zajął książę William,który uzyskał 65 proc. poparcie bez zmian w porównaniu z poprzednimi wynikami. Księżna Kate zajęła drugie miejsce wśród najpopularniejszych członków brytyjskiej monarchii. Uzyskała 64 proc. poparcia, co wskazuje na spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do września.

Na trzecim miejscu znalazła się księżniczka Anna, którą popiera 55 proc. ankietowanych. We wrześniu jej wynik wynosił 62 proc. Czwarte miejsce zajął król Karol III, którego poparcie zadeklarowało 51 proc. (we wrześniu 56 proc.). Piąte miejsce to rodzina królewska jako całość. Poparcia dla całej familii udzieliło 50 proc. (we wrześniu 53 proc.) Szóste miejsce przypadło królowej Kamili, którą poparło 35 proc. badanych (we wrześniu 41 proc.).

Siódme miejsce zajął książę Harry, dla któremu poparcia udzieliło 30 proc. (wzrost o 2 proc. w stosunku do września). Ósme miejsce zajęła jego małżonka, Meghan Markle, którą popiera 20 proc. ankietowanych (spadek o 1 proc.). Najmniej popularnym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej jest książę Andrzej, któremu poparcia udzieliło 10 proc. (spadek o 1 proc.).