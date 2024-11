Do finałowej rywalizacji stanęła siódemka uczestników. Byli to: Piotr Bagun, Nicola Muller, Andrzej Pisarzewski, Agnieszka Honczaruk, Joanna Dudek, Stanisław Kukulski oraz Nikola Kawała. Każde z nich otrzymało tylko jedną szansę, by podbić telewidzów, którzy głosowali na nich za pomocą SMS-ów. Artyści wykonali utwór wraz z gwiazdą, której poświęcony był wygrany przez nich odcinek.

Finałowa trójka

Większość z finalistów to osoby wyjątkowo młode, mające między 17 a 19 lat. Do finału weszła też jednak 26-letnia Nicola Muller, która w 2023 r. wystąpiła w "The Voice of Poland" i doszła tam do ćwierćfinału, a także 71-letni Andrzej Pisarzewski - biorący przed okiem udział w "The Voice Senior". Do czołowej trójki ostatecznie dostali się jednak inni - Stanisław Kukulski, Piotr Bagun oraz Nikola Kawała- każde z nich ma 17-lat.

Każdemu z finalistów prowadzący program Artur Orzech wylosował nową piosenkę, z którą musieli się zmierzyć. Piotrowi Bagunowi przyszło wykonać "Prawy do lewego" z repertuaru Kayah. Jako drugi występował Stanisław Kukulski, dla którego Artur Orzech wylosował "Wszystko się może zdarzyć" Anity Lipnickiej. Jko ostatnia występowała Nikoła Kawała. Jako drugą piosenkę przyszło jej zaśpiewać "Och, życie, kocham cię nad życiem".

Widzowie po wysłuchaniu wszystkich trzech wykonań zdecydowali, że to Stanisław Kukulski najbardziej zasługiwał na wyjazd do Opola. Artysta zrobił furorę już podczas eliminacji, gdy zaskoczył wykonaniem przeboju „Eli Lama Sabachtani” zespołu Wilki.

Kim jest zwycięzca "Szansy na sukces"?

17-latek śpiewa od małego, a przy tym gra także na skrzypcach i fortepianie. Wielką radość na widowni wywołała opowieść Kukuluskiego o tym, że najbardziej lubi śpiewać w znajdującej się w bursie toalecie, a to ze względu na świetną akustykę. Jego rodzice są muzykami, mama jest instruktorem śpiewu i nauczycielem muzyki w szkole, a tata kapelmistrzem orkiestry wojskowej w Radomiu. Kukulski brał udział w drugiej edycji programu "The Voice Kids", gdzie doszedł do etapu bitew.