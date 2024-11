Linda Evans, Krystle z "Dynastii", kończy 82 lata

Linda Evans przyszła na świat 18 listopada 1942 roku jako Linda Evanstad (po latach - z uwagi na rozwijając się karierę w branży rozrywkowej - przybrała skróconą wersję nazwiska) w Hartford, w stanie Connecticut. Była córką zawodowych tancerzy Arlene i Alby Evanstadów, którzy już po narodzinach Lindy, podjęli decyzję o przeprowadzce do Hollywood. Młodziutka Linda do show-biznesu trafiła przypadkiem. Jako piętnastolatka poszła na casting do reklamy jako towarzyszka swojej przyjaciółki. Los chciał, że reżyser wybrał do reklamy Lindę. - Mój tata dopiero co przegrał walkę z rakiem, żyliśmy z ubezpieczenia społecznego. Nie mogłam odrzucić szansy na zarobek- wspominała po latach w jednym z wywiadów. Z reklamy trafiła do filmu, a jej kariera zaczęła bardzo szybko się rozwijać.

W 1960 roku zagrała epizod w serialu "Bachelor Father". Następnie pojawiła się w dramacie „Odcienie honoru”, jednak dopiero rola Krystle Carrington w kultowym serialu "Dynastia" przyniósł jej międzynarodową sławę. Idealnie wpasowała się w rolę uroczej i eleganckiej żony Blake’a Carringtona. Jej postać uchodziła za ikonę mody lat 80. i 90. Nazywano ją "idealną czterdziestolatką". Kopiowano jej fryzurę, stylizacje, biżuterię. Ujmowała serca widzów na całym świecie nieskazitelnym charakterem, wyrafinowanym stylem ubierania i anielską urodą. Rola Krystle przyniosła Lindzie Evans Złoty Glob w 1982 roku oraz nagrodę People’s Choice Award w 1985 roku.

Krystle z "Dynastii" po latach

Linda Evans - choć zawodowo radziła sobie fenomenalnie - w życiu prywatnym mierzyła się z trudnościami. Zawsze jej marzeniem było stworzenie rodziny, jednak nigdy jej się to nie udało. Dwukrotnie wychodziła za mąż, lecz oba małżeństwa zakończyły się rozwodami. Pierwszym mężem gwiazdy był John Derek, drugim - Stan Herman. Po drugim rozwodzie Evans, choć wchodziła w relacje z mężczyznami, nigdy ponownie nie stanęła na ślubnym kobiercu. - Pragnęłam być żoną i matką. Nie udało się. Miałam 38 lat i drugą porażkę za sobą, więc pomyślałam: Małżeństwo nie jest dla mnie. Wychodzę za mąż i rozwodzę jak Elizabeth Taylor. Chyba pora skupić się na karierze- powiedziała.

Po latach Krystle z "Dynastii" odpoczywa na zasłużonej emeryturze. 82-letnia gwiazda "Dynastii" coraz rzadziej pokazuje się publicznie, ale nadal wygląda świetnie. Sporadycznie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Niewiele się zmieniła. Nadal jest wielbicielką blond włosów i charakterystycznej grzywki. Wciąż stawia również na klasyczny styl ubierania, który doskonale komponuje się z jej urodą.