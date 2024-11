Natalia Niemen jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często to właśnie tam porusza tematy zawodowe i prywatne ze swoimi fanami. Mówi nie tylko o tym, co się jej udało, ale też opowiada o swoich problemach.

Natalia Niemen odwołuje koncerty, przekłada premierę

Od pewnego czasu Natalia Niemen zmaga się z problemami zdrowotnymi. To właśnie przez nie musiała odwołać koncert. Okazuje się, że to nie jedyna zmiana w jej zawodowych planach. Właśnie poinformowała o tym, że zmienia również datę premiery teledysku. O wszystkim pisze w zamieszczonym w sieci poście na swoim Facebooku.

Z powodu zawirowań zdrowotnych i przywołania mnie przez Dobrego Boga do ukochania siebie w całej rozciągłości, jestem zmuszona przesunąć premierę teledysku do mojego singla "Przełknij to" na styczeń 2025 - pisze Natalia Niemen.

Piosenkarka wyjaśnia, co się z nią dzieje. Ma problemy ze zdrowiem

Wyznała, że w jej życiu pojawiło się sporo problemów.

Wiele spraw, w kilku obszarach mojego życia, runęło. Potrzebuję czasu na odbudowę, regenerację, odpoczynek, zajęcie się sobą z wielką czułością i wyrozumiałością.Nadwątlona fizycznie i psychicznie nie przydam się na nic ani mojej sztuce, ani Wam, ani odbiorcom, ani sobie - czytamy.

W moim pojęciu najważniejsza jest jakość. Nie potrafię inaczej.Wiele lat czekałam na siebie. I teraz gdy w końcu jestem przy sobie i mogę realizować cały swój potencjał, nie wolno mi wykonać szybkich i nieprzemyślanych ruchów. Teledysk jest piękny, przekaz utworu głęboko docierający do wielu z Was, którzyście tę piosenkę słyszeli. Mamy już wszystko gotowe, ale pani artystka musi być w pełni sił, żeby Wam tę muzykę, słowo i obraz soczyście i z energią, zapromować. Liczę na Wasze zrozumienie - podsumowała Natalia Niemen.

Internauci nie pozostali obojętni na to, co napisała piosenkarka. "Zdrowia! A my zaczekamy!"; "Poczekamy, najważniejsze to dobry czas dla Ciebie"; "Zdrówka, spokoju ducha i wypoczynku życzę Pani Natalio"; "Owocnego wypoczynku i regeneracji, a przede wszystkim zadbania o zdrowie" - pisali internauci.