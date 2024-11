7 listopada w polskich kinach zadebiutuje kolejna część przebojowej, świątecznej komedii z serii "Listy do M.". Jedną z gwiazd produkcji jest Tomasz Karolak. Na premierę filmu aktor 17-letnią córką, Leną. Nastolatka zwracała na siebie uwagę.

Kolejna część "Listów do M"

Tomasz Karolak w komedii "Listy do M." gra Melchiora, nazywanego Melem. Teraz jego bohater rozwija firmę mikołajową. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i przed nim mnóstwo roboty. I jak zwykle wpada w tarapaty. W filmie pojawiają się postaci znane z poprzednich części serii, m.in. Karina (Agnieszka Dygant), Szczepan (Piotr Adamczyk) i Mikołaj (Maciej Stuhr).

Lena Karolak z tatą na premierze filmu

Na premierę kolejnej odsłony "Listów do M." Tomasz Karolak zabrał córkę, 17-letnią Lenę. Przypomnijmy, że aktor ma dwoje dzieci ze związku z Violą Kołakowską to Lena i Leon. Nastolatka pozowała fotoreporterom u boku taty. Założyła satynową, jasnozieloną sukienkę na ramiączka, miała delikatny makijaż i rozpuszczone, długie włosy. Podobna do taty?