Anna Lewandowska od lat zachęca innych do zdrowego stylu życia. Ma m.in. swoją aplikację treningową, do której co jakiś czas dodaje nowe ćwiczenia. Kilka dni temu poinformowała, że nagrała kolejne zestawy treningowe.

Skutki kontuzji

Anna Lewandowska zdradziła też, że kilka miesięcy temu doznała kontuzji nadgarstka, a teraz uraz ten znów dał o sobie znać.

"Muszę wam coś powiedzieć. Mam niestety problem z nadgarstkiem. Trzy miesiące, a może nawet cztery miesiące temu miałam mini kontuzję i niestety odezwała się. Tak że trzeba robić przerwy. [...] We wtorek czeka mnie ponowne prześwietlenie nadgarstka. Nie lubię marudzić, ale nie ukrywam, że dzisiejsze nagrania to wyzywanie dla mnie ze względu na kontuzję" - wyznała.

Już po badaniu Anna Lewandowska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała smutne wieści. niestety, wyniki nie są zbyt dobre. Żona Roberta ma problemy ze zdrowiem, które wykluczą ją z zaplanowanych aktywności sportowych w najbliższym czasie.

"Zerwane więzadła, pęknięta chrząstka i duża torbiel"

"Po dzisiejszym rentgenie... Niestety, okazuje się, że mam zerwane więzadła w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel. A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrax... Chyba póki co muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabiję, to mnie wzmocni" - napisała.