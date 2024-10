Po zmianie władzy Justyna Dobrosz-Oracz wróciła do Telewizji Polskiej. W 2016 roku, po objęciu władzy w stacji przez Jacka Kurskiego, dziennikarka została zwolniona. Od kilku miesięcy na antenie kanału TVP Info prowadzi programy publicystyczne "Pytanie dnia" oraz "Woronicza 17".

Reklama

Plejada gwiazd

W „Pokusie” możemy także zobaczyć m. in.: Piotra Stramowskiego, Joannę Liszowską, Piotra Głowackiego. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz pamięta z filmu „Dziewczyny z Dubaju”. Na ekranie nie zabrakło także znanych celebrytów i influenserów: Klaudii El Dursi, Oli Ciupy, czy Damiana „Stiflera” Zduńczyka. Reżyserią zajęła się bezkompromisowa Maria Sadowska, autorka takich hitów jak „Dziewczyny z Dubaju” czy „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

O czym jest "Pokusa"?

Atrakcyjna i ambitna Inez (Helena Englert) od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak, jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej kobiety. Jej szef, Filip (Andrea Preti) jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast Maks (Piotr Stramowski), piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojącym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. Ma wywołać skandal.

Śmiałe sceny

- Dla mnie sceny o wyższym stopniu intymności to filmowy standard. Jeśli aktorka ma grać takie sceny, to wiadomo, że wolałaby to robić w bardziej kameralnych warunkach, z ograniczoną liczbą osób na planie. I to niezależnie od tego, ile osób zobaczy to później w kinie. Bo to jest zupełnie inna kwestia (...). Trudno się więc dziwić, że na czas kręcenia tego typu ujęć cała ekipa musiała zejść z planu zdjęciowego. I powtarzam, to wcale nie jest mój wymysł, tylko taki jest standard pracy - powiedziała Helena Englert w wywiadzie dla Interii.

Gdzie można zobaczyć "Pokusę"?

Film "Pokusa" w reż. Marii Sadowskiej z Heleną Englert można zobaczyć w piątek 25 października w telewizji Polsat o godz. 23:10.