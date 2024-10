Książulo jeździ po Polsce i testuje jedzenie w barach i restauracjach. Jego filmy biją rekordy popularności, a lokale, które chwali, nie mogą opędzić się od klientów. Teraz zasmucił rzesze swoich fanów. Okazuje się, że ma kłopoty ze zdrowiem i musi przejść na dietę.

"Będę żył"

Youtuber o wszystkim poinformował na Instagramie. "Dziś w nocy miałem operację wycięcia wyrostka. Będę żył, ale chyba przez chwilę na innych zasadach. Prawdopodobnie czeka mnie mała rekonwalescencja na lekkostrawnej diecie, ale zobaczę, jak się będę goił i czuł" - napisał. Nawet w trudnej sytuacji pokazał, że myśli o fanach. "Na tę chwilę nagrane mam dla was dwa filmy, z czego jeden wychodzi dziś" - dodał. To jednak nie koniec. "Z dobrych wieści to produkcja nowego dropu MUALA dobiega końca. Przez sporą liczbę elementów do dopracowania proces nieco się wydłużył, ale będzie prima sort. P.S. Jak nie będą mnie karmić tylko kleikami, to może nagram teścik szpitalnego żarcia" - napisał.

Test u jurora "MasterChefa"

Książulo przed szpitalem zdążył odwiedzić restaurację Michela Morana. "Najlepszy stek z polędwicy, jaki jadłem" - stwierdził. Wizyta u jurora "MasterChefa" przebiegła bardzo pozytywnie. Juror "MasterChefa" skontaktował się z youtuberem po tym, jak opublikował swój film. Fani wręcz rzucili się na zachwalaną polędwicę, a to wszystko przez recenzję Książula.