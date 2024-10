O tym, że Bruce'a Willisa ma chorobę otępienną poinformowano w lutym 2023 r. Zrobiła to jego żona, Emma Heming. Było to prawie rok po tym, jak rodzina poinformowała, że aktor rezygnuje z kariery aktorskiej z powodu afazji - zaburzenia mowy, które wpływa na zdolność komunikacji. Od 2023 r. rodzina Bruce'a Willisa otwarcie opowiada o trudach związanych z życiem z demencją. Bliscy gwiazdora robią to po to, by pomóc innym rodzinom, których członek zmaga się z podobnymi problemami.

Wzruszające zdjęcia

Tallulah Willis dołączyła do zdjęć wzruszający opis. "Hej, kocham tego faceta tak bardzo i czuję teraz wiele emocji, ale jestem wdzięczna, że potrafię je przeżywać, zamiast się od nich odcinać!" - napisała córka gwiazdora "Szklanej pułapki".

"Nie marnować ani chwili"

Tallulah, Rumer i Scout - córki Bruce'a Willisa i Demi Moore, regularnie odwiedzają ojca. W rozmowie z "Today Show" Tallulah ujawniła, że jej tata jest "stabilny, co w tej sytuacji jest dobrą wiadomością". Mimo trudności związanych z chorobą, nadal przeżywają razem chwile radości. To trudne. Są bolesne dni, ale jest wokół nas tyle miłości - powiedziała. Nauczyło mnie to, aby nie marnować żadnej chwili. Czuję, że bylibyśmy najlepszymi przyjaciółmi, myślę, że jest ze mnie bardzo dumny - dodała.