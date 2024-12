Gościem tego odcinka programu "Kawka z…" jest Rubens. Choć w branży muzycznej funkcjonuje od lat, dopiero niedawno zdecydował się stanąć z przodu sceny. Zazwyczaj biorąc udział m.in. w projektach takich jak Męskie Granie czy "Polska Muzyka 1983" był jednym z wykonawców.

Kawka z…Rubensem. "Przyszedł moment, kiedy zaryzykowałem"

Jest mi bardzo dobrze na przodzie, ale dobrze mi było przez wiele lat w drugiej, trzeciej linii. Przyszedł moment, kiedy zaryzykowałem. Wszystko zmierzało do tego momentu, tej kropki nad "i" - mówi w Kawce z…

Kawka z…Rubens o nowej płycie "Bez trzymanki"

Rubens sam pisze teksty, tworzy muzykę i mówi, że "nie ma za dużo osób trzecich w moich piosenkach". Niedawno ukazała się jego druga płyta "Bez trzymanki".

Na pierwszą płytę pracuje się całe życie a na drugą tyle ile było czasu od tej pierwszej - stwierdza Rubens. Przyznaje, że to płyta bardzo prawdziwa. To jest Rubens w stu procentach. Muzyka w moim przypadku to bardzo wierna kochanka - wyznaje. I dodaje, że o ile na pierwszej płycie odkrywał się bardzo, to na tej robi to jeszcze bardziej.

Kawka z… Jakim ojcem jest Rubens?

W Kawce z…Rubens odpowiada też na pytania o to, jak to jest być ojcem dwóch synów i jakim ojcem stara się być. Czy możliwa jest jeszcze jego współpraca z Darią Zawiałow? Dlaczego ma PTSD związane z weselami i jakie miejsce odkrywa na nowo i kocha.

Zajmuję się w życiu tym, by na koniec dnia móc spokojnie spojrzeć w lusterko i pójść spać - stwierdza. Co to dokładnie oznacza? Zobaczcie ten odcinek Kawki z… Rubensem.