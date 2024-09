Lady Gaga wydaje nowy album, towarzyszący premierze filmu "Joker: Folie a Deux". Krążek "Harlequin" debiutuje 27 września. Gwiazda wypuściła też teledysk do piosenki Joker. Przemierza w nim korytarze Luwru, przygląda się dziełom sztuki, a potem przymierza się do domalowania wąsów na twarzy "Mony Lisy".

Lady Gaga i Joker

Film w reż. Todda Phillipsa opowiada historię Joker’a (Joaquin Phoenix) po jego schwytaniu i osadzeniu w więzieniu. Spotyka tam lekarkę, psychiatrkę Harley Quinn (Lady Gaga). Premiera drugiej części "Jokera" zaplanowana już 4 października 2024 r. Z kolei inaugurację wystawy czasowej "Postaci błazna", na której będzie można oglądać "Stańczyka" Matejki w Luwrze zaplanowano na 16 października.

Lady Gaga i "Stańczyk" Matejki

Na płytę "Harlequin" składa się 13 piosenek. Przy tej okazji na oficjalnej stronie artystki ukazało się zdjęcie okładki winylowej wersji krążka. Na odwrocie widnieje reprodukcja słynnego obrazu Jana Matejki "Stańczyk". Pełny tytuł tego dzieła brzmi "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska".

Muzeum Narodowe w Krakowie: szok!

Wywołało to w internecie niemałe poruszenie. Muzeum Narodowe w Warszawie, odnosząc się do planowanego wystawienia słynnego obrazu w Paryżu, skomentowało: "Szok: myśleliśmy, że ('Stańczyk') jedzie do Luwru, a tymczasem pojawił się na płycie Lady Gagi".

Warszawska placówka przyznała, że to "czujni fani Jana Matejki" jako pierwsi zauważyli pojawienie się "gwiazdy muzealnych zbiorów na okładce płyty 'Harlequin' niejakiej Lady Gagi". Muzeum przypomniało też, że "nie jest to debiut Stańczyka w popkulturze". Postać przedstawiona przez Matejkę została też wykorzystana w serialu "Co robimy w ukryciu"