Marcin Różalski jest związany ze sportami walki. Jest też bardzo aktywny na Instagramie. Kickbokser, zawodnik muay thay i MMA wagi ciężkiej chętnie wypowiada się na różne tematy. Działa też na rzecz ochrony zwierząt.

Marcin Różalski o identyfikacji

Marcin Różalski we wtorek pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Sportowiec zaszokował słowami o środowisku LGBTQ+. Zaczęło się od dyskusji na temat identyfikacji płciowej. Różalski stwierdził, że identyfikuje się jako profesor, co było wstępem do coraz ostrzejszej wymiany zdań. Też bym wolał, żebyś do mnie zwracał się "profesor". Ja w dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się na przykład jako hipopotam, ja się identyfikuję jako profesor. Profesor Różalski. Ale co, "mowa nienawiści"? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor – stwierdził Różal.

Różalski o LGBT+ i chorobach psychicznych

Kuba Wojewódzki szybko mu odpowiedział: „Bałbym się odmówić, bo mnie walniesz”. Rozmowa na toczyła się dalej. Dziennikarz podkreślił, że to bardzo poważna tematyka. Sportowiec ma jednak swoje zdanie.

Uważam, że to są choroby psychiczne. Nie mów o "ludziach LGBT" – są homoseksualiści, są lesbijki, tak? Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą. (...) Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii – mówił Marcin Różalski.

"Są dwie płcie, a reszta to są zaburzenia"

Sportowiec utrzymywał, że jego zdaniem są tylko dwie płcie. Wytłumacz mi, panu profesorowi, co to jest, bo ten dział ominąłem. Ja uwielbiam różnorodność. Super, że są ludzie tacy i tacy, mają takie wyznanie, takie preferencje. Ale niech nie starają się tym mnie zainteresować. Niech nie mówią mi, że to jest normalne. Są dwie płcie, a reszta to są zaburzenia. Nie mam nic do ludzi, którzy mają zaburzenia. Jeżeli mnie nie indoktrynują - stwierdził Marcin Różalski.