Wiadomość o śmierci Felicjana Andrzejczaka obiegła media w środę wieczorem (18 września). Były wokalista Budki Suflera odszedł w wieku 76 lat. Krzysztof Cugowski przez przypadek zdradził, co było przyczyną śmierci jego kolegi. "Nie umarł na to, co mu dolegało" - powiedział.