Serial "Na dobre i na złe" to jeden z ulubionych seriali Polaków. Produkcja cieszy się popularnością nieprzerwanie od 25 lat. Jednym z aktorów, który gra w nim od początku jest Piotr Garlicki. W produkcji wciela się w postać dr Trettera.

Reklama

Daria Trafankowska odeszła w 2004 roku. Zmarła na raka

Przed laty miał okazję grać w tym serialu wraz z Darią Trafankowską. Aktorka odeszła w 2004 roku. Zmarła na raka trzustki. W rozmowie z Plejadą Piotr Garlicki został zapytany, o aktorkę.

Świetnie. To fantastyczna aktorka. W pracy była profesjonalistką, a przy tym miłą, ciepłą i serdeczną osobą. Niestety, nie pograliśmy razem za długo - odpowiedział.

Tak Piotr Garlicki wspomina śmierć aktorki

Kolejne pytanie dotyczyło jego odczuć po jej odejściu. Mocno przeżyłeś jej śmierć? - zapytał dziennikarz. Garlicki stwierdził, że nie wie, co ma odpowiedzieć.

Jak powiem, że tak – skłamię. Jak powiem, że nie – wyjdę na nieczułego s*******a. Ale prawda jest taka, że nie jestem w stanie przełożyć relacji zawodowych na personalne. Z nikim z aktorów, z którymi grałem czy gram w "Na dobre…", nie trzymam się poza planem - wyznał szczerze.

Dodał, że osoby, z którymi się koleguje to technicy, dźwiękowcy i inni członkowie ekipy. Może zabrzmi to nieskromnie, ale jestem szczególnym przypadkiem w tym serialu. Po pierwsze, z powodu wieku. Po drugie, z powodu stażu. Po trzecie, dlatego że granie w nim to moje jedyne stałe zajęcie - stwierdził Garlicki.