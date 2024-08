Do Krzysztofa Chamca wzdychały tłumy fanek. Gdy pojawiał się na scenie czy szklanym ekranie fanki wręcz piały z zachwytu. Prywatnie aktor również uchodził nie tyle za amanta, co łamacza damskich serc. O jego licznych romansach aż huczało w środowisku aktorskim.

Reklama

To dla niej porzucił Bogumiłę Wander. Kogo pokochał Krzysztof Chamiec?

Jego żoną była Aleksandra Grzędzianka, z którą miał dwójkę dzieci - Anię i Krzysztofa. Gdy rozstał się z aktorką, najpierw rozbił małżeństwo reżysera Kazimierza Dejmka z Ireną Remiszewską a potem wdał się w kolejny romans z legendarną prezenterką Bogumiłą Wander. Podobno obiecywał jej małżeństwo.

Nie doszło do niego, bo Chamcowi wpadła w oko kolejna kobieta. Była nią Joanna Jędryka. On próbował ją zdobyć, ona nie wierzyła w jego szczere intencje. Mógłbym się z tobą wybrać do kina, gdybyś kupiła bilety - miał jej powiedzieć. Nie kupiła. Koniec końców to on to zrobił i długo zabiegał, by się z nim umówiła. Choć udawała niedostępną, już po pierwszej randce wiedziała, że się zakochała.

Reklama

Zgodziła się na ślub. Szybko zaczął ją zdradzać

Zgodziła się na ślub, bo wierzyła, że krążące o jego licznych romansach wieści, to tylko plotki. Niestety okazało się zupełnie inaczej. Chamiec nałogowo zdradzał Jędrykę. "Tych trzecich" było mnóstwo. Postanowiła odejść, bo nie tolerowała zdrad. Jak wspominała i tak traktował ją lepiej, niż swoje poprzednie partnerki. Nigdy jej nie uderzył, choć raz "zwinął dłoń w pięść". Ostrzegał go wówczas, że jego "pierwszy fałszywy krok będzie ostatnim".

Miałam dość alkoholu, kłamstw i zdrad. Powzięłam decyzję o rozwodzie. Nie wierzył, że jestem do tego zdolna - wspominała Joanna Jędryka. Krzysztof Chamiec nie mógł w to uwierzyć. Twierdził, że gdyby była tolerancyjna, to z nią by się zestarzał. Nadal spotykali się zawodowo. Grali m.in. w spektaklach Teatru Telewizji oraz słynnej "Kobrze".

Bukiet 50 róż dostała po rozwodzie. Jaką propozycję odrzuciła?

Gdy doszło do rozprawy rozwodowej, kilka miesięcy później dostała od niego bukiet 50 róż i propozycję spotkania. To było zaskoczenie, bo nie obdarował jej żadnym bukietem nawet w trakcie miodowego miesiąca.

Gdy doszło do ich spotkania, Chamiec skomplementował ją. Jak powiedziałnie podejrzewał, że "taka szara mysz potrafiła przenosić góry". Zaproponował jej wspólny wyjazd, ale nie zgodziła się. Swoje szczęście znalazła u boku dziennikarza Jerzego Chociłowskiego. On ożenił się jeszcze z Joanną Sobieską a potem z Laurą Łącz. Aktorka znana m.in. z serialu "Klan" uważał, że był miłością jej życia. Opiekowała się nim, choć już dawno byli po rozwodzie. Przyjaźnili się i wspólnie dbali o syna Andrzeja.