Anita Werner podobnie jak inne gwiazdy polskiego show-biznesu wybrała się na wakacje. Dziennikarka znana ze stacji TVN kilka wolnych dni postanowiła spędzić w Hiszpanii. To właśnie tam przebywa od początku sierpnia i stamtąd wrzuca relacje na swojego Instagrama.

Anita Werner na brzegu basenu. Do tej gwiazdy porównały ją internautki

Do tej pory Anita Werner na fotografiach, które wrzucała do sieci pokazywała głównie najciekawsze obiekty turystyczne położonego na zachodzie Europy państwa. Były wśród nich m.in. Madryt, Sewilia, czy Malaga. Swoje zwiedzanie połączyła z treningami biegowymi, w których towarzyszył jej Michał Kołodziejczyk.

Ostatni weekend Anita Werner postanowiła spędzić jednak nad brzegiem basenu. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie dziennikarki w dwuczęściowym zielono-różowy kostiumie kąpielowym. Kilka internautek od razu porównało ją do największych gwiazd światowego kina.

Jaka pani podobna do Charlize Theron; Myślałam, że to Charlize Theron. Cudownie Pani wygląda; Aparat nie ogarnął całości, za długie nogi; Piękna, zgrabna i do tego mądra - pisały internautki.