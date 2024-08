Rafał Mroczek podobnie jak jego brat Marcin zdobył popularność dzięki udziałowi w serialu "M jak miłość". Podobnie, jak jego bohater, on także długo szukał swojego szczęścia w miłości. W maju tego roku wziął ślub z finalistką konkursu Miss Polonia - Magdaleną Czech.

Rafał Mroczek wybrał się na pielgrzymkę do Częstochowy

Na weselu tej młodej pary bawił się nie tylko jego brat bliźniak, ale również przyjaciółka z planu, czyli Katarzyna Cichopek i jej partner Maciej Kurzajewski.

Rafał Mroczek wraz ze swoją małżonką rok temu wziął udział w pielgrzymce do Ameryki. Teraz ponownie postanowił wybrać się w drogę, ale tym razem w Polsce.

Na InstaStory pokazał przygotowania do drogi. Do plecaka trafiła m.in. karta pielgrzyma, scyzoryk i kubek. Na kolejnych zdjęciach Rafał pokazał, jak wygląda droga uczestników. Napisał, że czeka go 10 dni marszu w kierunku Jasnej Góry.

Czy razem z aktorem "M jak miłość" wybrała się jego żona?

Choć pogoda nie dopisuje i pada deszcz, postanowił spać w namiocie. Na razie nie wiadomo, czy jego świeżo upieczona żona również mu towarzyszy.

Na Instagramie Magdalena Czech opublikowała tylko zaproszenie na religijne wydarzenie, które odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie.