Krystyna Janda jest nie tylko uznaną aktorką, ale też szefową Teatru Polonia i Och-Teatru. To miejsca, w których widzowie lubią bywać. Zwłaszcza Teatr Polonia stał się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce. Aktorce udało się zbudować wokół tego miejsca zgraną, serdeczną społeczność.

Krystyna Janda pożegnała bliską osobę

Krystyna Janda właśnie zamieściła post, w którym poinformowała o śmierci bliskiej jej osoby, która była związana z miejscem stworzonym przez aktorkę. Okazuje się, że zmarła jedna z jej pracownic, która długo i ciężko chorowała.

Dziś nad ranem umarła nasza Anita, nasza przyjaciółka i pracownica naszej fundacji. Nieutulony w sercu żal. Niepocieszony mija czas… Składamy kondolencje Rodzinie - czytamy we wpisie aktorki.

Kim była Anita Laskowska?

Zmarła od lat marzyła, by pracować z Krystyną Jandą. Jej marzenie w końcu się spełniło. Choroba nie dała jej jednak długo cieszyć się wymarzoną pracą.

Nie żyje Anita Laskowska. Szefowa pokładu samolotów PLL LOT. Kiedyś wymarzyła sobie, że będzie pracowała w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy. Spełniła to marzenie. Zdarzało się, że prosto z samolotu biegła do teatru, by sprawować pieczę nad tym, by na widowni wszystko było idealnie. (...) Kilka lat temu poważnie zachorowała, wróciła do formy, bo, jak mówiła, ma jeszcze wiele do zrobienia. Choroba wróciła. Ta dzielna kobieta wyczerpała wszystkie formy refundowanego leczenia. Trwała zbiórka na potwornie drogi lek. Anity już z nami nie ma - napisano na koncie Chochlik Kulturalny. Krystyna Janda udostępniła ten wpis.

Fani aktorki i stali bywalcy teatru znali Anitę Laskowską. Wspominali zmarłą i wyrazili wsparcie dla Krystyny Jandy. Zawsze lubiana i kochana; Niech spoczywa w pokoju; Kondolencje dla rodziny, przyjaciół, kolegów - pisali.