Karolina Gilon to prezenterka Polsatu. Prowadzi m.in. takie programy jak "Love Island. Wyspa miłości", czy "Ninja Warrior". Celebrytka jest bardzo aktywna fizycznie, ale też nie stroni od mediów społecznościowych. Tak było przynajmniej do tej pory.

Taką decyzję podjęła Karolina Gilon

Okazuje się, że Karolina Gilon podjęła jednak radykalną decyzję dotyczącą właśnie tej kwestii. Celebrytka wyznała na nagraniu, które zamieściła w sieci, że nie czuje się najlepiej i jedną z decyzji z tym związaną jest ta o skasowaniu Instagrama.

Kasuję Instagram. Od 9 lat jestem non stop online. Od pięciu lat zrobiłam 9 sezonów "Ninja Warrior", 9 sezonów "Love Island". Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana, Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest właśnie ten moment, w którym ja bardzo potrzebuję odpocząć. Nie kasuję całkowicie Instagrama, kasuję aplikację w telefonie, żeby po prostu nie wchodzić. Nigdy w życiu nie czułam, że tak bardzo tego potrzebuję. To jest właśnie ten moment, dlatego to robię. Do zobaczenia za jakiś czas - mówi Karolina Gilon.

Do nagrania dołączyła informacje i telefony, które mogą pomóc osobom, które mierzą się z kryzysem psychicznym.

Pojawienie się lub nasilenie objawów dotyczących zdrowia psychicznego stanowią wskazania do kontaktu ze specjalistą. Z pomocy możesz skorzystać w ramach NFZ jak i ośrodków prywatnych. W Polsce wizyta u psychologa jest refundowana, ale musisz uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry. W przypadku dzieci skierowanie może wypisać pediatra lub psycholog szkolny. Konsultacje psychiatryczne na NFZ nie wymagają skierowania. W przypadku myśli samobójczych zgłoś się natychmiast na ostry dyżur psychiatryczny - czytamy.