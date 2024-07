11 lat temu, 22 lipca 2013 r., w londyńskim szpitalu św. Marii o godz. 16:24 (czasu brytyjskiego) urodził się książę George Alexander Louis z Cambridge. Najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama zajął wtedy trzecie miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu i stał się jednym z najsłynniejszych dzieci na świecie, a magazyn "Tatler" umieścił prawnuka królowej Elżbiety II w gronie osób, które wywierają największy wpływ na innych. Książę George miał dwa lata, gdy znalazł się na liście 50 najlepiej ubranych mężczyzn w Wielkiej Brytanii według magazynu "GQ". Do dziś ubrania, które nosi, z dnia na dzień znikają ze sklepowych półek.

Wyjątkowe, urodzinowe zdjęcie

W ubiegłym roku, z okazji 10. urodzin księcia George'a, wyjątkowo zdjęcie następcy brytyjskiego tronu zrobiła renomowana portrecistka Millie Pilkington. W tym roku fotografię księcia wykonała księżna Walii. Kate - tak, jak ostatnie zdjęcia księżniczki Charlotte i najmłodszego księcia Louisa. Obserwatorzy rodziny królewskiej niecierpliwie czekali na nową fotografię księcia George'a. Teraz są zadowoleni, ponieważ to, że jego zdjęcie zrobiła księżna Kate oznacza, że wraca do zdrowia. Przyszła królowa, która w marcu przyznała, że choruje na nowotwór, wróciła niedawno do pełnienia oficjalnych obowiązków. Najpierw pojawiła się na uroczystych obchodach Trooping the Colour, następnie księżna Walii Kate wręczała puchar zwycięzcy Wimbledonu, Carlosowi Alcarazowi.

Elegancki książę George

Na nowym portrecie z okazji urodzin książę George pozuje w czarnym garniturze i białej koszuli. Swobodnie uśmiecha się do obiektywu. Fani monarchii dopatrują się u niego podobieństwa do taty, księcia Williama, następcy brytyjskiego tronu. Są też tacy, którzy twierdzą, że George jest bardzo podobny do dziadka, króla Karola III.