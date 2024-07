Sandra Kubicka pod koniec maja została mamą małego Leonarda. Narodzinami syna pochwalił się podczas festiwalu w Sopocie organizowanego przez Polsat jego tata, czyli Baron.

Syn Sandry Kubickiej i Barona to wcześniak

Młoda mama od tego momentu dzieli się wszystkimi ważnymi chwilami z życia maluszka. Chłopiec przyszedł na świat jako wcześniak.

Dziś Twój pierwszy Dzień Ojca @alekbaron (...) Leonard jest ogromnym szczęściarzem, wybrał najlepszego człowieka na swojego tatę. Jeszcze nie wie, ile muzycznych przygód go czeka, aż mu zazdroszczę. Kochamy Cię Tata i jesteśmy z Ciebie dumni, jak dzielnie znosisz tacierzyństwo. Lada moment i mały Lew będzie jeździł z Tobą na koncerty - napisała Sandra Kubicka w sieci, gdy już całą trójką mogli świętować Dzień Ojca.

Sandra Kubicka zostaje sama z synem. Gdzie wybiera się Baron?

Opowiada też o swoich troskach i rozterkach. Przekazuje również informacje na temat porodu i połogu. Nie wszystkim to, co mówi Sandra Kubicka, przypada do gustu. Wielu internautów krytykuje jej przemyślenia.

Teraz Sandra Kubicka przekazała fanom, że zostaje sama z synkiem i psami. Przez najbliższych kilka dni tata malucha nie pomoże jej w domowych obowiązkach. Baron wybiera się w trasę koncertową.

Wczoraj Wyszków, dziś Olecko... - mówił muzyk na stories.

Bycie samej przez kilka dni z niemowlakiem i trzema psami to inny wymiar adrenaliny (płaczę i krzyczę w środku) - napisała na swoim Instagramie Kubicka. Czy da sobie radę? Czas pokaże…