Filip Chajzer nie daje o sobie zapomnieć. Już niebawem zobaczymy go walczącego na gali Fame MMA 22. W poniedziałek (15 lipca) odbyła się konferencja, na której ogłoszono, że jego przeciwnikiem będzie youtuber Tomasz "Gimper" Działowy.

Szokujące wyznanie Filipa Chajzera

Przy okazji były prezenter TVN zdobył się na szczere wyznanie dotyczące jego przeszłości.

Byłem ćpunem, waliłem kokę hardcorowo. W najtrudniejszym momencie co sześć minut, taki był interwał. Każda sekunda staje się wiecznością. To jest tak totalne g***o. Jestem tutaj, aby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem, a walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Ja nie pizgałem koki po klubach, po imprezach. Nie, w smutku k***a, w domu przy zamkniętych żaluzjach - wyznał.

Wymowny wpis byłej partnerki Filipa Chajzera

Chajzer jest tatą Aleksandra. Jego matką i była partnerką prezentera jest Małgorzata Walczak. Obecnie dziennikarka TVP3. Para rozstała się w 2022 roku. Kolejne relacje prezentera po rozstaniu z matką swojego dziecka nie przetrwały próby czasu. Ostatnie wyznania Chajzera zszokowały opinię publiczną.

Dotychczas Walczak nie zabierała głosu na temat tego, co mówi jej były partner. Po jego ostatnim wpisie, w którym rozprawiał się z hejterami, opublikowała wymowną relację. Zamieściła cytat z poradnika motywacyjnego "Miliony rozbitych kawałków" autorstwa Rafała Wicijowskiego.

Lekcja 155: Czasem lepiej nie mówić ludziom, co się dzieje w twoim życiu. Spokój lubi ciszę- napisała.