Moda na otwieranie restauracji przez znane osoby wciąż trwa. Kolejnym celebrytą, który postanowił spróbować swoich sił w gastronomii jest Agustin Egurrola. Jego lokal nosi nazwę "Manuarte". Znajduje się w łódzkiej Manufakturze. Miejsce to jest opisywane jako "ambasada latynoamerykańskiej sztuki, rozrywki i smaków".

Tyle kosztują dania w restauracji Agustina Egurroli

W restauracji była jedna z internautek i czytelniczka portalu Shownews.pl i zdała relację. Nie dokonała jednak degustacji potraw, bo wystraszyły ją ceny.

Jak to w restauracji bywa, przyszła pora na jedzenie, którego nasza czytelniczka jednak nie skosztowała, ponieważ potrawy, na które miała ochotę, kosztowałyby 149,70 zł. Szalona kwota! Czytelniczka nie wliczyła w to napoju oraz napiwku. Idąc tym tropem, rachunek zwiększyłby się o kolejne 30 złotych! Nie wspominając nawet o deserze, ponieważ to kolejne 30 złotych - napisała.

Znany bloger ocenił smak potraw w lokalu znanego choreografa

W restauracji Egurroli pojawił się także znany bloger autor bloga "Podróże ze smakiem". Okazuje się, ze smaki mocno go zaskoczyły.

Ja testowałem ajiaco, czyli zupę z chorizo, maślanką i maślanym puree. To było moja największe zaskoczenie. Na przystawkę wleciały krokiety ziemniaczane z caponatą i kozim serem, a na danie główne ogromne żeberka ze śliwkami i chipotle w towarzystwie ziemniaków i czarnej fasoli. Mięso było niezwykle kruche i mięciutkie. Żeberkowy ideał - ocenił.