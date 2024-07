Andrzej Chyra to jeden z bardziej uznanych polskich aktorów. Widzowie pamiętają go z ról w filmach "Komornik", czy "W imię". Zdobył wiele nagród, w tym tą za najlepszą rolę męską.

W 2024 roku można go było zobaczyć w głównej roli w serialu "Sortownia". Produkcja ta zebrała dużo dobrych recenzji. Prywatnie Andrzej Chyra związany był z o 24 lata młodszą partnerką. W listopadzie ubiegłego roku wyznał, że się rozstali. Owocem związku z Paulina Jaroszewicz jest syn Tadeusz w wychowaniu, którego aktor bierze czynny udział.

Andrzej Chyra zamieścił zdjęcia w łóżku. Fanki pieją z zachwytu

Mieszkamy oddzielnie, a Tadek wychowuje się w dwóch różnych domach. U mnie ma dużo swobody, w drugim domu więcej zasad. Mówi do mnie po imieniu. Uczę go tego, co uważam za słuszne. Mam dla niego czas i nie wychowuję go w systemie represyjnym, jak sam byłem wychowywany. Zależy mi, żeby w przyszłości potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".

Andrzej Chyra wrzucił do sieci kilka swoich zdjęć. Widać na nich aktora, który leży w łóżku, półnago i uśmiecha się do obiektywu. Chyra przepuścił je przez różne filtry i rozpalił wyobraźnię swoich obserwatorów, a zwłaszcza fanek.

Dla kogo jesteś piękny? Powiedz.; Jezu, to już nie zasnę; Dobrze, że na dzień dobry to zobaczyłam - pisały fanki Andrzeja Chyry. Swój komentarz zostawiła również Beata Ścibakówna. Noooo… - napisała wymownie.