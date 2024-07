Marianna Schreiber zyskała popularność po występie w show "Top Model". To wtedy zaprezentowała się jako żona polityka PiS - Łukasza Schreibera. Nie udało jej się przejść do dalszego etapu, ale kariera w mediach zaczęła się rozwijać.

Marianna Schreiber zoperowała sobie nos

Marianna próbowała swoich sił w polityce a ostatnio walk MMA. O tym, co się u niej dzieje informuje w mediach społecznościowych. To właśnie tam Marianna przekazała fanom informację o tym, że postanowiła poprawić swoją urodę.

Kilka dni temu Marianna Schreiber po raz kolejny przeszła korektę nosa. Zabieg nie był zbyt inwazyjny i trwał tylko pół godziny. Teraz celebrytka mogła się pochwalić tym, że zdjęła gips z "nowego" nosa.

Marianna Schreiber uwieczniła efekt operacji w mediach społecznościowych

Wszystko udokumentowała na swoim profilu.

Niespodzianka. Gips z nosa zdjęty. Teraz pozostaje czekać, aż zejdzie z niego opuchlizna, a to potrwa kilka miesięcy. Dla waszego oka może nie być widać różnicy, bo zmiana była delikatna. Dla mnie to nie tylko lepszy wygląd (lewa strona nosa była krzywa i ciężko mi się oddychało), ale swobodne oddychanie, czyli komfort życia! A to przecież najważniejsze - napisała wciąż jeszcze aktualna żona polityka PiS.

