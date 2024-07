Kamil Bednarek karierę zaczął 14 lat temu, gdy wziął udział w programie "Mam talent!". Wylansował wiele przebojów, był także m.in. trenerem w programie "The Voice of Poland". Wokalista ostatnio pojawił się Earth Festiwalu w Uniejowie i zliczył wpadkę na scenie.

Earth Festival 2024 to koncert, któremu przyświeca idea dbania o Ziemię i środowisko naturalne. W tym roku po raz siódmy odbył się w Uniejowie. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gwiazd.

Koncert zorganizowali Polsat i Uzdrowisko Termalne Uniejów. Wystąpili m.in. Kamil Bednarek, Alicja Majewska, Maryla Rodowicz i Zakopower.

Zgrzyt na koncercie

Kamil Bednarek podczas koncertu na Eart Festiwal w Uniejowie wykonywał piosenkę "Chałupy Welcome to" Zbigniewa Wodeckiego. W pewnym momencie wokalista zapomniał tekstu, co nie umknęło uwadze internautów. Na nagraniu, które zostało udostępnione na Facebooku, słychać jak zmieszany Bednarek próbuje przypomnieć sobie słowa. "No, Pan kopsnął się w tekście. Ale występ ok. Może reszta koncertu będzie lepsza", "No hit" - podsumowano popis muzyka.

To już się Kamilowi Bednarkowi przydarzyło

To nie pierwszy raz, gdy Kamilowi Bednarkowi przydarza się taka historia na scenie. Do bardzo podobnej sytuacji doszło rok temu podczas festiwalu w Opolu. Bednarek śpiewał piosenkę Marka Grechuty "Korowód". W pewnym momencie pamięć GO zawiodła i ominął całą linijkę tekstu. Wpadka nie umknęła uwadze widzów. "Włączyłem na chwilę Opole, Bednarek wychodzi na scenę i zapomina tekstu Grechuty. Artyści" - pisał jeden z widzów we wpisie na platformie X.