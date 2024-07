Zespół Playboys to jedna z najpopularniejszych formacji disco polo. Zespół został założony w 2013 roku przez Jakuba Urbańskiego. W skład grupy wchodzą także Przemysław Kordziński oraz Jakub Kusiński.

Playboys to grupa, która nagrała takie hity jak: "Tylko ty", "Ja w to nie wierzę", czy "Tak pięknie". Najpopularniejszy hit zespołu to "Lejde". Piosenka zyskała 48 mln wyświetleń na platformie YouTube. Zespół nie stroni od koncertów. Teraz latem ruszył w kolejną trasę koncertową. Niestety powrót z tego ostatniego nie należał do najszczęśliwszych.

Zespół Playboys pokazał zdjęcia z wypadku

W niedzielę doszło do wypadku. Członkowie zespołu Playboys napisali o tym w mediach społecznościowych. Do zdarzenia doszło, gdy wracali z koncertu. Pod auto, którym jechali, wpadła dzika zwierzyna. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Wszystko dobrze się skończyło, co najważniejsze, nikt z nas poza autem i dziką zwierzyną, która wtargnęła na drogę, nie ucierpiał – przekazał zespół Playboys.

O co apelują muzycy disco polo?

Muzycy nie omieszkali przy okazji zaapelować do swoich fanów. Uważajcie na siebie i dbajcie o bezpieczeństwo swoje i bliskich! - napisali. Do postu dołączyli zdjęcie rozbitego auta.

Fani szybko odpowiedzieli na ich wpis. "Dobrze, że nikomu nic się nie stało", "Pozdrowienia dla całej ekipy" - pisali w komentarzach.