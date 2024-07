W rozmowie z Bartoszem Boruciakiem w cyklu "RAPtowne Rozmowy" Majka Jeżowska zabrała głos na wiele tematów, począwszy od współpracę z raperami, przez rolę w filmie "Pokolenie IKEA", po aferę z Dagmarą Kaźmierską.

Jeżowska: Wszystkie media wiedziały

W tym ostatnim kontekście Jeżowska mocno uderzyła w media.

Kto przyzwyczaił ludzi, żeby im się podobało coś gorszego niż lepszego? Kto za to odpowiada? Media. Radia. Telewizje. Zobacz, co się działo z Dagmarą, z "królową życia". Wszystkie media wiedziały, że ma miliony obserwujących, kim jest - i było super. Jak wyszło szydło z worka, nagle się wszyscy odcinają - stwierdziła piosenkarka.

Jeżowska: Każdy chciał być taki jak ona

Ale wszyscy wiedzieli. Wszyscy promowali ten rodzaj zachowania, bezpośredniego kontaktu, używania wulgaryzmów. Każdy chciał być taki jak ona. Kto za tym stoi? Media. To media kreują, co ma być popularne, co jest fajne - skwitowała artystka.