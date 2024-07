Ojciec Cezarego i Radosława Pazurów w ostatnich miesiącach swojego życia chorował. Co prawda aktorzy nie mówili o tym, że ich tata nie żyje, ale wiadomo było jedynie, że pan Zdzisław jest w kiepskim stanie.

Pogrzeb ojca Cezarego i Radosława Pazurów

Cezary Pazura właśnie z tego powodu nie przybył na pogrzeb Janusza Rewińskiego. Powód był tylko jeden jedyny. Ja mam tatę w bardzo ciężkim stanie. Odwiedziny w szpitalu są w określonych godzinach. Nie mogłem być na pogrzebie, bo mam swoje problemy, niosę swój krzyż - powiedział w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Reklama

Z nekrologu, jaki pojawił się w związku ze śmiercią ojca braci Pazurów, wynika, że pogrzeb odbył się 3 lipca. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się w kaplicy w Ujeździe. Zdzisław Pazura miał 87 lat. Dzień wcześniej Cezary Pazura i jego żona Edyta obecni byli na pokazie mody Paprock&Brzozowski.

Kim był Zdzisław Pazura?

Pan Zdzisław był nauczycielem muzyki.

Zmarł mój nauczyciel z okresu szkoły podstawowej w Ujeździe. Był tylko 9 lat starszy od nas i bardzo go lubiliśmy. Spotkaliśmy się w 1991 roku gdy pracowałam w Orbisie, a on musiał jeździć na wycieczki handlowe, by utrzymać synów Czarka i Radka Pazurów w czasie ich studiów w łódzkiej Filmówce. Pozostaje w mojej pamięci i niech spoczywa w pokoju- napisała na Facebooku jedna z jego uczennic.

Rok temu Cezary Pazura zamieścił na Instagramie zdjęcie z panem Zdzisławem. Z Tatusiem Zdzisiem. Przystojny jak zawsze - napisał przy fotografii aktor.