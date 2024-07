Już wkrótce Lisa zadebiutuje na ekranie w trzecim sezonie przebojowego serialu HBO Original "Biały Lotos", kręconego w jej rodzinnej Tajlandii.

Pobicie rekordu Guinnessa

Lisa po raz pierwszy zapowiedziała nowy singiel na początku czerwca, otwierając konto na TikToku, które natychmiast ustanowiło rekord Guinnessa, zdobywając milion obserwujących w zaledwie 2 godziny i 18 minut.

To nie pierwszy taki rekord w karierze wokalistki. W samym 2023 roku LISA pobiła trzy rekordy Guinnessa: ma największą liczbę obserwujących jako K-popowa artystka (obecnie 102 miliony), jest również pierwszą K-popową solistką, która zdobyła nagrody MTV Video Music Awards oraz MTV European Music Awards.

Kim jest Lisa, czyli Lalisa Manobal?

Lisa naprawdę nazywa się Lalisa Manobal. Jest najbardziej znana jako członkini jednej z najpopularniejszych dziewczęcych grup K-popowych Blackpink. Poza sukcesami z zespołem, Lisa ma na koncie sporo własnych rekordów jako solistka – single "Lalisa" i "Money" znalazły się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Global 200, a "Money" jest najdłużej notowaną piosenką solowej artystki K-popowej na liście Billboard Hot 100 w USA oraz w Wielkiej Brytanii.

Teledysk kręcony w Bangkoku

"Rockstar" to pierwszy solowy singiel Lisy wydany w ramach nowego partnerstwa jej firmy LLOUD Co. i RCA Records. LLOUD CO. został założony przez Lisę w celu, jak czytamy w informacji prasowej, "stworzenia platformy do zaprezentowania jej ogólnej wizji w muzyce i rozrywce, która nieustannie przesuwa wszelkie granice".

Premierze piosenki towarzyszy oficjalny teledysk w reżyserii Henry'ego Schofielda z choreografią Seana Bankheada. Nakręcony w Bangkoku klip ukazuje Lisę przejmującą miasto, oddającą hołd swojej tajskiej kulturze. Jednocześnie artystka zamienia się w tytułową gwiazdę rocka.