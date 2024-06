Rozkoszny odwiedził Japonię. W rozmowie z o2 powiedział, że zadziwiły go ceny jedzenia w tym kraju. Porównał je z polskimi i okazało się, że u nas jest znacznie drożej.

Co Rozkoszny mówi o cenach w Japonii?

"Ja dużo podróżuję. W Polsce jest dużo drożej niż w Japonii. My mamy obraz Japonii jako kraju luksusowego, ekskluzywnego, drogiego. A tam jest dużo taniej niż w Polsce. To jest niesamowite. I nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. To trochę świadczy o takim naszym rozwoju oczywiście, że już pełną parą dołączyliśmy do Zachodu. Z drugiej strony - matko święta! - czy te wynagrodzenia idą wraz ze wzrostem tych cen. No to jest przerażające" - zauważył influencer.

Influencer o cenach masła w Polsce

Michał Korkosz zwraca szczególną uwagę na cenę masła, swojego "ukochanego składnika". Kiedyś kosztowało około 4 zł, a teraz widzi ceny nawet w okolicach 12 zł. "Wtedy sobie myślę, że jak ktoś ma bardzo dużą rodzinę i tych żołądków naprawdę jest sporo do wykarmienia, to ten koszyk trochę kosztuje" - stwierdził.