Król Karol III zmaga się z chorobą nowotworową i jest w trakcie leczenia. Mimo to, gdy tylko siły mu na to pozwalają, stara się brać udział w zaplanowanych i przewidzianych w jego kalendarzu uroczystościach. Od kilku tygodni zastanawiano się, czy król Karol III pojawi się na paradzie wojskowej Trooping the Colour. Uroczystość ta zaplanowana została na 15 czerwca.

Król Karol III weźmie udział w paradzie

To bardzo ważne wydarzenie, które jest częścią brytyjskich tradycji, a sama obecność monarchy stanowi ważny symbol jedności i stabilności. Jak potwierdził Pałac Buckingham, król Karol III pojawi się na paradzie.

Trooping the Colour to centralny punkt obchodów urodzin brytyjskich monarchów. Co roku pojawia się na niej tysiące żołnierzy z ceremonialnych jednostek brytyjskiej armii. Obecni są również członkowie orkiestr wojskowych. Po przeglądzie wojska, dokonywanym przez monarchę na defiladowym placu Horse Guards Parade, uczestnicy imprezy przenoszą się do Pałacu Buckingham.

Tego król Karol III nie zrobi podczas parady Trooping the Colour

Jak wynika z doniesień król Karol III weźmie udział w paradzie, ale zmianie ulegnie jedna rzecz. W tym roku monarcha nie będzie w stanie przeprowadzić inspekcji wojska konno. Tak odbywało się to w poprzednich latach. Zrobi to, ale siedząc w powozie. Zmiana ta, jak nietrudno się domyślić, jest konieczna właśnie ze względu na stan jego zdrowia. Wciąż nie wiadomo, czy księżna Kate weźmie udział w Trooping the Colour. Wszystko również zależy od tego, jak się będzie czuła i czy na obecność na tym wydarzeniu pozwolą jej lekarze.