Jakiś czas temu Andrzej Piaseczny dokonał coming outu i wyznał, że od sześciu lat jest w szczęśliwym związku z ukochanym mężczyzną. Nie dzieli się jednak szczegółami na temat ich relacji.

W miniony weekend piosenkarz świętował 30-lecie swojej pracy artystycznej podczas Polsat Hit Festiwal. Portal Shownews.pl postanowił zapytać go, czy weźmie ślub ze swoim ukochanym. Andrzej Piaseczny nie ukrywał, że jest bardzo zadowolony z tej relacji.

Czy Piasek weźmie ślub ze swoim partnerem?

Mam 53 lata i jestem w stałym związku, w takim dobrym i trwałym, od sześciu lat. To znaczy, że przez czterdzieści kilka te miłości były różnego formatu. To, co dobre, to jest dzisiaj i ważne jest, by o tym wiedzieć - powiedział.

Zapytany o to, czy stanie na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym, odpowiedział, że tak. Dodał, że wraz ze swoim partnerem czeka na zmiany w polskim prawie, które umożliwiałyby parom jednopłciowym na zawarcie małżeństwa. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie polski rząd, o ślubie Piaska niewiele osób się dowie.

Myślę, że tak. Co nie znaczy, że będzie to ślub publiczny - powiedział, odpowiadając na pytanie o ślub.