Daria Zawiałow kilka miesięcy temu rozstała się z Piotrem "Rubensem" Rubikiem. Fani gwiazdy już od pewnego czasu podejrzewali, że ten związek przechodzi kryzys. Potwierdzać to miało m.in. to, że przestali obserwować swoje profile na Instagramie, czy wpis muzyka, że jest "w erze szczęśliwego singla".

Daria Zawiałow pokazała twarz nowego partnera

Daria Zawiałow długo samotna nie pozostała, bo już w połowie marca opublikowała w sieci zdjęcia z podróży do Amsterdamu. Okazało się, że nie jest tam sama. Spędzała czas wolny w towarzystwie Mateusza. To operator, który współpracowałz Darią Zawiałow przy teledysku do piosenki "Za krótki sen".

Kolejne "dowody" na to, że piosenkarka jest w związku to wspólne zdjęcie, na którym wspólnie zapatrują się w niebo. Pojawiła się także fotografia z randki telewizorem. Do tej pory ani Daria, ani Mateusz nie opublikowali żadnego zdjęcia, na którym widać ich twarze. Teraz to się stało.

Zawiałow wstawiła czarno-białe zdjęcie odbicia w ekranie wykonane podczas kolejnej wspólnej podróży pary.