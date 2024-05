Celine Dion to jedna z najpopularniejszych wokalistek. Wygrała m.in. Eurowizję w 1988 roku i sprzedała ponad 200 mln płyt. Od pewnego czasu głośno jest o tym, że piosenkarka zmaga się z poważną chorobą.

Celine Dion w zwiastunie "I Am: Celine Dion"

W sieci właśnie pojawiła się zapowiedź filmu dokumentalnego "I Am: Celine Dion". Opowiada on o jej karierze oraz chorobie, z jaką zmaga się gwiazda, czyli zespołem sztywnego człowieka. Przypadłość ta sprawia, że jej struny głosowe mimowolnie się kurczą, co wpływa również na ruch.

Kadry, które pojawiły się w sieci pokazują, jak Celine Dionstara się przekazać fanom informację o diagnozie. Wokalistka zapłakana opowiada o swojej przyszłości i koncertowaniu.

Ciężko pracuję każdego dnia. Przyznaję, że jest to walka. Bardzo za tym tęsknię. Tęsknię za ludźmi - mówi.

Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać. Nie zatrzymam się - wyznaje ze łzami w oczach.