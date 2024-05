Od przemocy domowej po światową sławę

Bohaterami dokumentu są Robert "Rob" Pilatus i Fabrice "Fab" Morvan – przyjaciele z lat młodości, którzy poznali się w Niemczech. Rob pochodził z rozbitej rodziny, a Fab uciekł z domu, gdzie doświadczał przemocy. Poza smutnym dzieciństwem połączył ich też jednak wspólny cel – chcieli być sławni. Wystarczyło kilka lat, aby to marzenie się spełniło.

W 1989 roku ich pierwszy album sześciokrotnie okrył się platyną w USA, a singiel z hitem "Girl You Know It's True" na całym świecie sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Rob i Fab, szerzej znani jako Milli Vanilli, zostali w 1990 roku najpopularniejszym popowym duetem świata i zdobyli nagrodę Grammy za najlepszy debiut.

Szokująca prawda o zespole Milli Vanilli

Szybka droga na szczyt miała jednak wysoką cenę, która doprowadziła do ich upadku – i ujawnienia szokującej prawdy.

Reżyserem i producentem dokumentu "Milli Vanilli" jest Luke Korem, zaś producentem wykonawczym - Hanif Abdurraqib.

Gdzie i kiedy oglądać film o Milli Vanilli?

Dokument zadebiutuje już 1 czerwca na platformie streamingowej SkyShowtime.