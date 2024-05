Podczas prowadzenia specjalnego programu "Making the Shift" dla organizacji zdrowotnej WeightWatchers, królowa amerykańskich mediów wyraziła ubolewanie z powodu odegrania znaczącej roli w promowaniu niezdrowych i nieefektywnych diet.

Dekady promowania niezdrowych diet

Byłam niezachwianą zwolenniczką kultury dietetycznej – wyznała 70-letnia Oprah Winfrey. Poprzez moje platformy, poprzez magazyn, poprzez talk show prowadzony od 25 lat, poprzez internet - przez to wszystko w dużym stopniu przyczyniłam się do tego. Nie jestem w stanie zliczyć, ile porad na temat odchudzania oraz metamorfoz przeprowadziłam, odkąd pracuję w telewizji- przyznała.

Przeprosiny za "wagon tłuszczu"

Następnie Winfrey pokajała się za słynny "wagon tłuszczu", z którym pojawiała się pod koniec lat 80. w "The Oprah Winfrey Show". Jest to jedna z moich największych przewin - oznajmiła.

To wysyłało widzom przesłanie, że głodzenie się płynną dietą ustanawia standardy, których jednak ani ja, ani nikt inny nie byliśmy w stanie utrzymać - zauważyła Winfrey.I mówiłam to już wcześniej - następnego dnia po takiej diecie znów przybierałam na wadze (…). To był początek błędnego koła jo-jo, podczas którego dosłownie głodziłam się przez wiele miesięcy, czego rezultatem był słynny teraz wagon tłuszczu - oświadczyła.

Naprawdę trudno jest kochać własne ciało, kiedy cały świat mówi ci, że nie warto go kochać - dodała.

Tajemniczy lek odchudzający

"Huffington Post" zauważa, że przeprosiny miliarderki pojawiają się kilka miesięcy po tym, jak w grudniu powiedziała magazynowi "People", że zaczęła stosować pewien lek odchudzający. Nie zdradziła jednak jego nazwy.

Fakt, że istnieje medycznie zatwierdzona recepta na kontrolowanie wagi i zachowanie zdrowia przez całe moje życie, jest jak ulga, odkupienie, jak prezent, a nie coś, co powinno być wyśmiewane - stwierdziła wówczas. Mam już dość zawstydzania ze strony innych ludzi, a zwłaszcza ze strony siebie samej - dodała.

W marcu Winfrey ogłosiła, że po blisko dekadzie nie będzie się ubiegać o reelekcję do zarządu WeightWatchers.