Po 17 latach od premiery "Filmu o pszczołach" Jerry Seinfeld, który udzielił głosu głównego bohaterowi, pszczole Barry'emu, odniósł się do kontrowersji towarzyszących produkcji.

Przeprosiny za aluzje seksualne

W niedzielę 12 maja 70-letni absolwent Duke University w Durham w Karolinie Północnej wygłosił przemówienie inauguracyjne do absolwentów ostatniego roku. Do placówki obecnie uczęszcza syn aktora, Julian, a jego córka Sascha także ukończyła tu wcześniej studia.

Podczas swojego przemówienia komik poświęcił chwilę na refleksję nad kontrowersyjnym elementem fabuły "Filmu o pszczołach".

Nakręciłem film animowany o pszczołach, który mogliście oglądać w dzieciństwie - zwrócił się Seinfield do zgromadzonej młodzieży. Jeśli ktokolwiek z was poczuł się nieswojo z powodu podtekstu seksualnego w związku Barry'ego B. Bensona i kwiaciarki Vanessy, która ratuje mu życie, chciałbym teraz za to przeprosić – dodał aktor, czym wywołał śmiech publiczności.

Niezamierzony romans kobiety i pszczoły

Fani filmu DreamWorks od dawna żartowali na temat romantycznego napięcia między pszczelą postacią Seinfelda a kwiaciarką dubbingowaną w oryginalnej wersji językowej przez Renée Zellweger.

Portal magazynu "People" przypomina, że w październiku 2021 roku Seinfeld odniósł się już do tej kwestii w programie "The Tonight Show", gdzie "ubolewał" nad pewnym "niewygodnym, subtelnym akcentem seksualnym" w "Filmie o pszczołach". To naprawdę nie było zamierzone, ale kiedy wyszło na jaw, zdałem sobie sprawę, że to naprawdę nie jest odpowiednie dla dzieci. Ponieważ faktycznie może się wydawać, że ta pszczoła czuje coś do kobiety, a my nie chcemy takich pomysłów w rozrywce dla małoletnich - mówił.

"Film o pszczołach". Gdzie obejrzeć?

"Film o pszczołach" opowiada o pszczole Barrym, który po ukończeniu szkoły nie może się zdecydować na rodzaj pracy, którą będzie wykonywał w ulu. Pewnego dnia Barry zaprzyjaźnia się z kwiaciarką Vanessą i poznaje dzięki niej świat ludzi, gdzie miód jest zabierany pszczołom.

Film można obecnie wypożyczyć za opłatą 9,99 zł w serwisach Amazon Prime Video i Rakuten TV.