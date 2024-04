"Lista Przebojów Trójki” zadebiutował na radiowej antenie w kwietniu 1982 roku. Jej pomysłodawcą i gospodarzem był Marek Niedźwiecki. W sumie wyemitowano 1998 wydań - początkowo nadawane je w soboty wieczorem, a od 1990 roku w piątki wieczorem.

Burza wokół "Listy Przebojów Trójki"

Ostatnie notowanie listy nadano 15 maja 2020 roku, pierwsze miejsce zajęła wtedy piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" Kazika Staszewskiego. Tekst był aluzją do tego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miesiąc wcześniej, gdy w ramach obostrzeń w czasie pierwszego lockdownu zamknięto cmentarze, odwiedził groby części ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnego dnia wydanie listy usunięto z portalu Polskiego Radia, a ówczesne władze rozgłośni uznały wynik głosowania za manipulację. Lista zniknęła z anteny. Głosowanie na Listę numer 1999 toczyło się bez zakłóceń, jednak po odejściu z radia Marka Niedźwieckiego nigdy nie trafiło na antenę.

Program wrócił do ramówki dopiero w 2022 r. z innymi prowadzącymi. Trójka chce zaprezentować notowania listy numer 1999 w środę 1 maja, opowiadając jej historię. Program specjalny poprowadzi Mariusz Owczarek. W czwartek 2 maja Trójka zaprosi na "The Best Of LP3" - największe przeboje, piosenki rekordzistki, fani i kronikarze Listy i ich święto. Gospodarzem tego dnia będzie Tomasz Żąda.

Przeboje w Trójce - nowe rozdanie

"To będzie pożegnanie z “Listą Przebojów Trójki”, której kontynuacja nie jest możliwa – nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii. Listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022, kontynuować nie chcemy "- zapowiada Agnieszka Szydłowska, dyrektorka i redaktorka naczelna radiowej Trójki.

"Chcemy zacząć od początku! W piątek 3 maja o godzinie 19.00 z naszymi słuchaczkami i słuchaczami spotka się Piotr Metz. Znany dziennikarz muzyczny powraca do Trójki, by zbudować z nami Pierwszą Trójkę – Listę Przebojów" - dodaje Szydłowska.