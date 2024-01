Polskie Radio z radością informuje, że Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką Programu Trzeciego. Decyzja ta, to pierwszy krok do odbudowy Trójki jako miejsca, w którym spotykają się najlepsi dziennikarze i wybitni twórcy, a słuchacze mogą liczyć na audycje i rozmowy najwyższej jakości - podaje Polskie Radio.

Agnieszka Szydłowska odeszła zawirowaniach z Listą Przebojów Trójki

Agnieszka Szydłowska pracowała w Trójce 17 lat. Na jej antenie współprowadziła m.in. program "Radiowy Dom Kultury". Ze stacji odeszła w maju 2020 roku. Jej decyzja miała związek z 1998. notowaniem Listy Przebojów Trójki. Na pierwszym miejscu tego zestawienia zadebiutowała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Informacja o tym szybko zniknęła jednak ze stron państwowego radia. Następnie ówczesny dyrektor i redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania "został złamany regulamin", a "redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu głosowania".

Agnieszka Szydłowska to szansa na "inspirującą alternatywę"

Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy. Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki - powiedział Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.