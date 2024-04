Dagmara Kaźmierska stała się bohaterką medialnej afery. Chodzi o jej kryminalną przeszłość. Kobieta miała prowadzić agencję towarzyską, w której znęcała się fizycznie i psychicznie nad pracownicami. Kaźmierska odsiedziała wyrok 14 miesięcy, po czym wyszła na wolność.

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Niedawno można było oglądać ją w programie "Taniec z Gwiazdami". Najprawdopodobniej nie pojawi się jednak w finale show a programy z jej udziałem zniknęły z serwisów streamingowych Polsatu.

Podczas ostatniego półfinałowego odcinka tanecznego show dziennikarze mieli otrzymać zakaz zadawania pytań i rozmów na temat Kaźmierskiej. Złamanie zasady miało skutkować brakiem zaproszenia na finałowy odcinek show.

Zakaz pytań o Dagmarę Kaźmierską. Rzecznik Polsatu odpowiada

Głos w sprawie zabrał Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Polsatu.

Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej, to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania.My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja- powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Dagmara Kaźmierska występowała w "Tańcu z Gwiazdami" w parze z Marcinem Hakielem. Polsat emitował również program z jej udziałem "Dagmara szuka męża". Player także usunął show "Królowe życia" z udziałem Kaźmierskiej. Kobieta zadebiutowała w nim w 2016 roku.