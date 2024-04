Magdalena Lamparska zyskała popularność, gdy pojawiła się w serialu "39 i pół". Wystąpiła w wielu serialach i filmach m.in. "Poskromienie złośnicy 2", "Cały ten seks", "Jak pokochałam gangstera", czy "365 dni".

Przez lata Magdalena Lamparska znana była z charakterystycznej, bardzo kobiecej figury.

Reklama

Fani mogli jednak zauważyć, że w ostatnim czasie gwiazda sporo schudła. Okazuje się, że udało jej się zrzucić ponad 10 kilogramów. Dziś jest bardzo szczupła.

Reklama

Jak Magdalena Lamparska schudła?

Okazuje się, że przed laty Lamparska nie była zwolenniczką diet. Często mówiła, że stara się jeść zdrowo, ale nie stosuje schematów jedzenia. Najwyraźniej jej podejście zaowocowało tym, że zgubiła zbędne kilogramy.

Na zdjęciach, które Lamparska często wrzuca do sieci widać, że jest bardzo aktywna. Lubi zajęcia jogi i te na sali treningowej. W jednym z wywiadów dla "Super Expressu" zdradziła, że uwielbia bieganie.

Często biegam, i to długie dystanse. Potrafię na przykład włożyć buty do biegania nawet po godzinie 23.00. To jest dla mnie nie tylko wysiłek fizyczny, ale i rodzaj medytacji i uspokojenia myśli - powiedziała.

Z kolei w 2020 roku wyznała, że z racji tego, że ma małe dziecko, często biega za nim po placach zabaw.