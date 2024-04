Małgorzatę Rozenek-Majdan można oglądać w nowym programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Realizuje w nim wyzwania, które rzucili jej mężczyźni. Uczestnicy reality show to: Piotr Głowacki, Łukasz Kadziewicz, Kajetan Kajetanowicz, Wojtek Łozowski, Łukasz Orbitowski i Kuba Nowaczkiewicz.

Małgorzata Rozenek będzie pracować w wakacje?

Okazuje się, że Małgorzata Rozenek-Majdan ma już plany na nadchodzące wakacje. W rozmowie z Dziennik.pl wyznała, że ma już nawet podpisaną umowę. Czy to oznacza pracę, czy jednak odpoczynek? Okazuje się, że wraz z całą rodziną chce wyruszyć kamperem. Przyznaje, że po tym, co przeszła w nowym programie, wyjazd z całą rodziną takim środkiem transportu jest przyjemnością a nie wyzwaniem.

To już jest pikuś zupełny. Powiem więcej, podpisałam już umowę wynajmu kampera na sierpień. Uwielbiamy ten sposób spędzania wakacji. To jest zaskakujące. Nigdy bym się po sobie tego nie spodziewała, ale i dla mnie, i dla moich dzieci, i dla Radzia z jakiegoś powodu stało się to symbolem rodzinnego sposobu spędzania wakacji - mówi celebrytka.

Gdzie wybiera się na wakacje Małgorzata Rozenek?

Przyznaje, że podróżując kamperem zwiedzili już z Radkiem wiele miejsc.

Byliśmy w wielu miejscach i super destynacjach, i żadne z tych miejsc nie ma porównania do jakości czasu spędzanego podróżując kamperem. W hotelach jest tak, że chłopcy idą do swojego pokoju albo na basen, czy mają wiele aktywności a w kamperze chcąc nie chcąc jest się razem na tych 5 metrach kwadratowych. Nagle rodzą się tematy do rozmów, zaczynasz poruszać różne ważne kwestie. Nie jesteśmy rodziną, która ma przed sobą sekrety, ale zdarza się, że na te rozmowy nie mamy czasu a kamper generuje to, że ten czas jest. To jest mega piękne - wyznaje.

Gdzie tym razem ruszają?

Do Antwerpii, chcemy zwiedzić kraje Beneluksu z takim punktem kulminacyjnym w postaci Amsterdamu - zapowiada.